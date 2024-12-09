В этот же день также поступит в продажу совместная работа Post Malone с игрой под названием Post Malone's Murder Circus.

Crytek сообщила, что игра Hunt: Showdown 1896 будет доступна для подписчиков Xbox Game Pass с 12 декабря 2024 года. В тот же день также будет выпущена совместная работа с Post Malone под названием Post Malone's Murder Circus. Внутриигровое событие, связанное с этим сотрудничеством, будет проходить с 12 декабря 2024 года по 10 февраля 2025 года.

На мероприятии Post Malone's Murder Circus игроки будут перенесены в другое время и окунутся в сверхъестественный карнавал, который поразит их воображение. Во время события игроки столкнутся с новыми опасностями, в том числе с мощным двухголовым медведем по имени Ursa Mortis.

Hunt: Showdown 1896 – это многопользовательская игра, в которой игроки сражаются за выживание в опасных местах. Все это станет доступно для подписчиков Xbox Game Pass с 12 декабря и продлится до 10 февраля следующего года.