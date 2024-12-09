Размеры устройства можно было бы уменьшить, если бы использовался только чипсет M4.

Apple планировала выпустить обновленную версию Mac mini, которая была бы еще меньше по размеру. Однако, уменьшение размера создало бы проблемы с охлаждением более мощного чипсета M4 Pro. Компания представила два варианта чипсетов - M4 и M4 Pro, и если бы Mac mini был меньше, чем сейчас, это привело бы к сложностям в охлаждении M4 Pro. Однако, Apple все равно достигла выдающихся результатов даже в текущем форм-факторе. Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, Кейт Бержерон, и руководитель отдела маркетинга, Софи Ле Гуэн, поделились своими мыслями о разработке Mac mini и возможности уменьшить его размеры.

Они отметили, что уменьшение размеров Mac mini возможно, если устройство поставляется только с M4, что требует меньшего охлаждения. Это была бы реальная опция, но Apple решила предложить вариант M4 Pro, который предлагает более высокую производительность, и поэтому было принято решение сохранить текущий размер Mac mini и улучшить конструкцию охлаждения.