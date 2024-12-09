Apple планировала выпустить обновленную версию Mac mini, которая была бы еще меньше по размеру. Однако, уменьшение размера создало бы проблемы с охлаждением более мощного чипсета M4 Pro. Компания представила два варианта чипсетов - M4 и M4 Pro, и если бы Mac mini был меньше, чем сейчас, это привело бы к сложностям в охлаждении M4 Pro. Однако, Apple все равно достигла выдающихся результатов даже в текущем форм-факторе. Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, Кейт Бержерон, и руководитель отдела маркетинга, Софи Ле Гуэн, поделились своими мыслями о разработке Mac mini и возможности уменьшить его размеры.
Они отметили, что уменьшение размеров Mac mini возможно, если устройство поставляется только с M4, что требует меньшего охлаждения. Это была бы реальная опция, но Apple решила предложить вариант M4 Pro, который предлагает более высокую производительность, и поэтому было принято решение сохранить текущий размер Mac mini и улучшить конструкцию охлаждения.