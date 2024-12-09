Apple в настоящее время работает над тремя различными вариантами пользовательских 5G-модемов.

Apple разрабатывает свои собственные 5G-модемы, чтобы заменить Qualcomm в качестве поставщика модемов для своих устройств, но этот переход не будет происходить сразу. Компании потребуется не менее трех лет, чтобы полностью перейти на свои собственные модемы. Этот подход уже был использован Apple при представлении чипов серии M. Новый отчет говорит о том, что Apple работает над тремя различными вариантами своих пользовательских модемов для iPhone и iPad. Первыми устройствами, оснащенными этими модемами, будут iPhone SE 4 и iPhone 17 Air в следующем году.

В следующем году Apple планирует выпустить iPhone SE 4, iPhone 17 Air и iPad начального уровня, которые будут оснащены первым пользовательским 5G-модемом компании. Вариант модема начального уровня не будет обладать такими же возможностями, как модемы Qualcomm. Вероятно, Apple решила внедрить этот модем в модели iPhone и iPad начального уровня, чтобы предложить более доступные 5G-устройства на рынке.

Тем не менее, Apple также работает над более продвинутыми версиями своих пользовательских модемов, которые будут поддерживать более высокую производительность и эффективность. Ожидается, что эти модемы будут использованы в будущих моделях iPhone 18 Pro и iPad Pro. Кроме того, эти устройства будут поддерживать и mmWave, дополнительную технологию 5G, обеспечивающую еще более высокую скорость передачи данных.