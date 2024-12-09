Известный инсайдер Нейт Дрейк сообщил об этом в последнем эпизоде своего подкаста.

По слухам, мероприятие, посвященное Nintendo Switch 2, запланировано на май 2025 года. Инсайдер Нейт Дрейк в своем последнем подкасте упомянул о возможной дате выхода консоли в июне. В сентябре-октябре в индустрии ходили разговоры о том, что выход Nintendo Switch 2 состоится в конце мая или в июне.

Nintendo Switch 2 - это следующее поколение популярной портативной игровой консоли Nintendo Switch. Предполагается, что она будет иметь улучшенную производительность и дополнительные функции, которые позволят игрокам наслаждаться более качественной графикой и улучшенным геймплеем. Официальной информации о консоли пока нет, но на протяжении последних нескольких дней в СМИ активно обсуждаются слухи и утечки, связанные с новой консолью.