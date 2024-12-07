Оверклокер Splave использовал охлаждение жидким азотом и превзошел предыдущие рекорды, установленные AKM и saltycroissant.

Память G.Skill Trident Z5 CK RGB CUDIMM установила новый мировой рекорд скорости разгона для моделей DDR5. С использованием охлаждения жидким азотом, оверклокер Splave достиг удивительной частоты 12 666 МТ/с на планке памяти объемом 24 ГБ. Это превосходит предыдущие рекорды, установленные snakeeyes (6317,5 МГц), AKM (6263,9 МГц) и saltycroissant (6175,4 МГц). Память G.Skill Trident Z5 CK RGB DDR5 показала выдающийся потенциал для достижения высоких частот и оказалась лидером в своем классе.

ASRock Z890 Taichi OCF, платформа, на которой был достигнут новый рекорд, продолжает доказывать свою мощь в разгоне памяти. Эта материнская плата снова подтверждает свою репутацию монстра в области разгона, обеспечивая оптимальные условия для экспериментов оверклокеров.

