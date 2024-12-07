Первая часть игры была признана одной из лучших инди-игр и получила множество наград.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector, продолжение популярной научно-фантастической ролевой игры, было анонсировано на PC Gaming Show. Игра выйдет 31 января 2025 года на PC, Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сразу же после выхода она станет доступна подписчикам Game Pass. Первая часть Citizen Sleeper, вышедшая в 2022 году, была признана одной из лучших инди-игр. Она была номинирована на четыре премии BAFTAS и получила множество наград.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector продолжит исследование политических тем, которые были затронуты в первой игре. Игра будет сопровождаться захватывающим саундтреком. Разработчик Jump Over The Age решил вернуть демоверсию игры Hexport, чтобы поклонники могли узнать, чего ожидать от полной версии Citizen Sleeper 2. Это демо будет доступно с 8 декабря и будет предоставлять возможность игрокам попробовать новый сиквел.



Citizen Sleeper 2: Starward Vector была анонсирована в июне 2023 года и будет построена на том же шаблоне, что и первая игра. В игре игроки отправятся в космос, следуя за новым андроидом Sleeper. Механика игры в кости также останется неизменной. Игроки смогут исследовать новую галактику и столкнуться с новыми вызовами.