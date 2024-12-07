Технологический процесс Intel 18A стал знаковым моментом для Intel Foundry, но его низкий уровень выхода в размере всего 10% вызвал шок на рынках. Intel Foundry столкнулась с масштабной проблемой, что приводит к неизбежной продаже подразделения. Компания Intel испытывает сложности в поиске прорыва в индустрии, поскольку все ее подразделения сталкиваются с проблемами.
В докладе Chosun отмечается, что ожидаемый технологический процесс Intel Foundry 18A имеет коэффициент выхода меньше 10%, что делает невозможным его массовое производство. Крупный клиент Intel Foundry, Broadcom, выразил свое недовольство процессом 18A от Intel и заявил, что он не готов к крупносерийному производству.
Технологический процесс Intel 18A стал знаковым моментом для Intel Foundry, но его низкий уровень выхода в размере всего 10% вызвал шок на рынках. Intel Foundry столкнулась с масштабной проблемой, что приводит к неизбежной продаже подразделения. Компания Intel испытывает сложности в поиске прорыва в индустрии, поскольку все ее подразделения сталкиваются с проблемами.