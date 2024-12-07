Это вызывает серьезные препятствия для подразделения Intel Foundry, которое является частью основной стратегии компании по возрождению экономики.

Технологический процесс Intel 18A стал знаковым моментом для Intel Foundry, но его низкий уровень выхода в размере всего 10% вызвал шок на рынках. Intel Foundry столкнулась с масштабной проблемой, что приводит к неизбежной продаже подразделения. Компания Intel испытывает сложности в поиске прорыва в индустрии, поскольку все ее подразделения сталкиваются с проблемами.

В докладе Chosun отмечается, что ожидаемый технологический процесс Intel Foundry 18A имеет коэффициент выхода меньше 10%, что делает невозможным его массовое производство. Крупный клиент Intel Foundry, Broadcom, выразил свое недовольство процессом 18A от Intel и заявил, что он не готов к крупносерийному производству.

