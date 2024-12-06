Это означает, что компания продолжает свои планы по выпуску графики нового поколения на базе архитектуры Xe3.

Intel подтвердила, что графические процессоры Xe3 находятся в разработке и уже завершены в аппаратном плане. Том Петерсон, сотрудник компании, подтвердил эту информацию в ходе подкаста. Это означает, что Intel не отказалась от выпуска следующего поколения графики Xe3 Celestial и продолжает работать над ней. Теперь команда разработчиков сосредоточена на программной части проекта, в то время как аппаратная часть уже закончена.

Ранее публиковались слухи о возможной отмене графических процессоров Xe3 Celestial, если не будет достигнут успех с Battlemage. Однако последние сообщения опровергают данную информацию, и сейчас, после подтверждения Томом Петерсоном, релиз Celestial является неизбежным.

Архитектура новых графических процессоров Xe3 известна как Druid. Она является следующим поколением после Xe3 Celestial. Во время подкаста Том Петерсон не раскрыл много информации об архитектуре Xe3, но подтвердил, что она существует и уже разработана в аппаратном плане, хотя может быть не полностью завершена в программном плане.