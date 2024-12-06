Технические эксперты отмечают, что это связано с ограничениями по мощности, так как 20-ваттная система не сможет достичь того же уровня производительности, что и 200-ваттная система PS5.

По слухам, портативная версия PlayStation 5, которая в настоящее время обсуждается, скорее всего, не сможет запускать игры PS5 нативно и потребует специальных версий игр. Эксперты из Digital Foundry, комментируя эти слухи, напомнили, что такая система не сможет достичь той же производительности, которую имеет оригинальная PS5 с ее мощностью в 200 ватт, на 20-ваттной портативной системе. Поэтому для запуска игр на портативной консоли потребуется их масштабирование, подобно тому, как это делается на Nintendo Switch. Однако Sony уже показала, что масштабирование вверх с PS5 Pro возможно, поэтому масштабирование вниз на портативной консоли не должно быть проблемой.

Основная задача в таком случае - как портативная консоль PlayStation 5 справится с масштабированием игр. Технические эксперты сравнивают ее с подходом Microsoft для портативной версии игр на ПК, который используется в Steam Deck и аналогичных системах. Этот подход позволяет пользователям настраивать графику игр в соответствии с возможностями самой системы, чтобы достичь оптимальной производительности. Такой подход может оказаться наиболее разумным и эффективным для портативной версии PS5.