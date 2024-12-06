Blackwell GPU является популярным продуктом в мире искусственного интеллекта, и крупные технологические компании стремятся приобрести эти чипы для обучения новых моделей ИИ.

NVIDIA ведет переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) о производстве своих графических процессоров Blackwell (GPU) с искусственным интеллектом на новых мощностях TSMC в Аризоне. Графические процессоры Blackwell от NVIDIA являются очень популярными и востребованными на рынке, поскольку крупные технологические компании стремятся приобрести эти чипы для обучения новейших моделей искусственного интеллекта.

Информация об этом стала известна благодаря источникам, которые утверждают, что TSMC планирует начать производство графических процессоров Blackwell в своих новых мощностях в Аризоне с 2025 года. Данное событие является большим успехом для TSMC, поскольку компания недавно получила финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов от администрации Байдена-Харриса для развития своих заводов в Аризоне. Первый завод должен начать выпуск графических процессоров на 4-нанометровой и 5-нанометровой технологиях уже в первой половине 2025 года, а два других завода начнут свою работу в 2028 году и к концу десятилетия.