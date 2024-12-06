Хотя серия Dishonored была успешно завершена с выходом Death of the Outsider в 2017 году, в этом уникальном стимпанк/дизельпанк-мире еще осталось много частей, заслуживающих отдельных игр.

Создатели игры Dishonored, студия Arkane, пока не планируют выпуск новой части в серии, но основатель Arkane и создатель серии, Рафаэль Колантонио, заверил поклонников, что следующий проект от студии WolfEye Studios придется по вкусу любителям Dishonored и Prey.

Детали о новой игре пока остаются секретом, но известно, что она сочетает элементы RPG и шутерный геймплей. Предполагается, что эта игра будет развивать уникальные стимпанк/дизельпанк-миры, которыми славится серия Dishonored. Новый проект будет происходить в сеттинге Dishonored, но возможно, в далеком будущем, когда действие игры Deathloop уже завершено.

Информация о полноценной Dishonored 3 просочилась из судебного процесса между Microsoft и FTC, но пока ни один из не анонсированных проектов компании, включая Dishonored 3, не был реализован. Возможно, это связано с приобретением ZeniMax со стороны Microsoft, и эти проекты будут выпущены после этого события.