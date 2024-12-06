Это означает, что AMD стремится охватить рынок среднего класса с помощью этих новых графических процессоров.

AMD объявила о появлении графических процессоров Radeon RX 8600 и Radeon RX 8800 «RDNA 4» через выпуск нового патча «ROCm». Компания сфокусирована на рынке среднего класса и стремится предложить более доступные графические процессоры. Новые модели RDNA 4 появились в кодовой базе ROCm, что указывает на то, что производители готовятся к выпуску следующего поколения своих GPU.

Предполагается, что в ближайшее время мы получим более детальную информацию о конкретных моделях графических процессоров AMD «RDNA 4». Первые SKU, которые были обнаружены в кодовой базе, это Radeon RX 8600 и Radeon RX 8800, оба использующие архитектуру «GFX12».

В прошлом ходило несколько слухов о серии графических процессоров Radeon «RX 8000» от AMD, но это была первая официальная информация, указывающая на конкретные SKU. Предполагается, что в линейку графических процессоров AMD Navi 44 и Navi 48 будет добавлено по два различных SKU. Варианты с графическим процессором Navi 48 будут предназначены для более дорогих моделей, таких как Radeon RX 8900.



