Свою модель Google представил на конференции разработчиков I/O, назвав ее Veo и заявив о возможности создания высококачественных видеороликов быстрее, чем за минуту.

Google лидирует с генеративной видеомоделью искусственного интеллекта Veo, в то время как OpenAI Sora по-прежнему отсутствует на рынке. OpenAI продолжает разрабатывать и обновлять свои модели, но обещанная модель Sora для создания видео еще не представлена. В то время как Veo от Google уже доступна в закрытом предварительном просмотре и получила признание в области генеративных моделей искусственного интеллекта.

OpenAI представила модель Sora еще в феврале, которая имеет возможность создавать 60-секундные видеоролики на основе текстовых подсказок. Однако Google обошла OpenAI, представив свою конкурирующую модель Veo на платформе Google Vertex AI. Veo была представлена примерно через три месяца после Sora.

Представленная на конференции разработчиков I/O, генеративная видеомодель Veo от Google обладает широкими возможностями, позволяющими генерировать высококачественные видеоролики за минуту и использовать разнообразные элементы, такие как изображения и анимации. Это дает пользователям больше гибкости при создании контента и открывает новые возможности в области видеопроизводства.