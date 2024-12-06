Лейден отмечает, что различия между поколениями и системами игровых консолей сейчас минимальны, и большинству людей не интересны технические детали, такие как терафлопсы и трассировка лучей.

Бывший босс PlayStation, Шон Лейден, заявил, что консоли больше не получат значительного увеличения мощности, так как они уже достигли финальной спецификации. В интервью для Eurogamer Лейден высказал свои мысли о будущем игровой индустрии и консолей. Он указал на то, что кроме Nintendo, все остальные компании должны задуматься о том, насколько нужна им собственная консоль. Сегодняшние различия между поколениями и системами малозначительны для большинства пользователей, которым не интересны технические характеристики, такие как терафлопсы и трассировка лучей.

Лейден считает, что больших изменений в мощности консолей в будущем не будет, и вместо этого лучше сосредоточиться на создании "идеально реализованных человеческих актеров в игре, которую вы полностью контролируете". Он верит, что именно это произойдет со временем. В настоящее время индустрия находится на пике инноваций и развития, но Лейден полагает, что кривая инноваций сейчас становится все более плавной.



Он также отметил, что будущее игровой индустрии может быть связано с стриминговыми сервисами, такими как Google Stadia, которые позволят играть в игры без необходимости покупать физические консоли. Лейден выразил оптимизм относительно этого тренда и считает, что стриминг станет все более популярным в ближайшем будущем.