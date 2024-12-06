Патч содержит исправления крахов и ошибок, включающие исправление ACCESS_VIOLATION_ERROR и ошибок LowLevelFatalError.

Компания GSC Game World выпустила новый патч 1.0.3 для игры STALKER 2: Heart of Chornobyl, который включает в себя дополнительные исправления ошибок и сбоев. Обновление продолжает работу, начатую в предыдущих патчах 1.0.1 и 1.0.2. Одно из главных изменений в патче касается исправления проблем с крахами и утечками памяти, включая исправления ACCESS_VIOLATION_ERROR и LowLevelFatalError. Это должно улучшить стабильность игрового процесса и запуск игры.

Кроме того, были внесены корректировки в элементы управления, чтобы уменьшить задержку при использовании клавиатуры и мыши. По отзывам игроков, сглаживание мыши и ускорение мыши теперь отключены по умолчанию. Также обновлены значения чувствительности мыши по умолчанию. Для камеры установлена чувствительность на 25%, а для прицеливания - на 15%.



Патч 1.0.3 также включает исправления проблем, связанных с основными и побочными миссиями в игре. Например, были устранены ситуации, когда определенные персонажи преследовали игрока за пределами зоны миссии, а также ситуации, когда NPC умирали при попытке войти в здание во время определенных миссий. Также были исправлены ошибки, связанные с определенными предметами и возможностью блокировки игрока во время выполнения нескольких миссий.



Обновление также устраняет проблемы, связанные с некоторыми событиями, при которых персонажи обращались враждебно к игроку даже в тех случаях, когда не должны были делать этого.



