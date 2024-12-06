Этот союз позволит улучшить производительность системы и решить проблемы ограничения передачи данных между памятью и процессорами, известные как "Storage Wall" и "Power Wall".

Samsung и SK Hynix объединили усилия для стандартизации улучшенной памяти LPDDR6-PIM. Два крупнейших производителя DRAM в мире решили сотрудничать, осознавая потенциал технологии PIM и стремясь решить проблемы, связанные с производительностью памяти и передачей данных. Объединение их усилий по стандартизации памяти LPDDR6-PIM предоставит возможность предложить улучшенные вычислительные возможности для основных клиентских устройств.

Ожидается, что выпуск памяти LPDDR6-PIM состоится в конце 2025 года. Эта улучшенная память будет способна решить две основные проблемы, с которыми сталкиваются текущие системы. Первая проблема, известная как "Storage Wall", связана с ограничением передачи данных между памятью и процессорами.

LPDDR6-PIM позволит решить эту проблему, обеспечивая более эффективную передачу данных, что приведет к повышению производительности системы. Вторая проблема, называемая "Power Wall", связана с потреблением энергии. LPDDR6-PIM предложит более эффективное использование энергии, что приведет к снижению потребления электроэнергии и увеличению продолжительности работы устройства от аккумулятора.

Одной из ключевых особенностей технологии PIM является возможность обрабатывать данные непосредственно в памяти, что устраняет необходимость передачи данных между памятью и процессорами через системную шину. Это обеспечивает более быструю и эффективную обработку данных, что особенно важно для задач, требующих больших вычислительных мощностей, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

