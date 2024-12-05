Единственное отличие заключается в том, что новая модель оснащена высокоскоростным портом DisplayPort 2.1 UHBR20.

MSI представила новую модель монитора MPG 322URX QD-OLED, которая имеет незначительные изменения по сравнению с предыдущей версией. Основное обновление заключается в добавлении порта DisplayPort версии 2.1 UHBR20, который обеспечивает высокую скорость передачи данных. В остальном, новый монитор сохраняет все те же характеристики и дизайн.

Согласно представленным спецификациям на сайте MSI China, новая модель MPG 322URX QD-OLED практически не отличается от своего предшественника. В обоих мониторах присутствуют одни и те же функции и возможности подключения.

Информация о новом мониторе MPG 322URX QD-OLED пока недоступна на сайте MSI Global, но можно получить полные спецификации на сайте MSI China. Это говорит о том, что новая модель представлена только на определенных рынках и пока не доступна для международной покупки.



