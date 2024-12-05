Samsung планирует представить свои AR-очки на выставке Unpacked 2025 вместе с новой линейкой смартфонов Galaxy S25. Разработка этого устройства смешанной реальности Samsung проводится совместно с Google и Qualcomm и информация о проекте стала известной уже давно. Компания столкнулась с проблемами, задержавшими выпуск AR-очков. Теперь, похоже, эту задачу удалось решить и ожидается, что Samsung представит свою продукцию на следующей выставке.
По словам источника, очки Samsung будут напоминать модель Meta, известного производителя AR-устройств.