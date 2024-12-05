Обновление Fallout 76: Gleaming Depths включает новую функцию "Рейды", которая позволяет игрокам попасть в заброшенную лабораторию Энклава и сразиться с самым большим врагом в истории серии Fallout - Ультрацитовым Ужасом.

Обновление Fallout 76 с названием "Gleaming Depths" уже доступно и добавляет самого большого босса, когда-либо появлявшегося в играх серии Fallout. Это обновление включает функцию "Рейды", которую долго ждали игроки Fallout 76. Рейд позволяет игрокам проникнуть в бывшую лабораторию Энклава, где проводились исследования Ультрацита, вещества, которое должно было изменить Аппалачию. Теперь лаборатория заброшена и захвачена врагами, и игрокам придется работать в команде из четырех человек, чтобы выжить в этом экстремальном путешествии. В "Gleaming Depths" добавлены самые большие возможности, включая самый первый рейд.

Основным преимуществом этого обновления является появление нового врага - Ультрацитового Ужаса. Это мутировавший монстр, который можно встретить в Сверкающих Глубинах.

Ультрацитовый Ужас стал самым большим боссом в истории Fallout, делая это обновление революционным для франшизы. Командная работа и координация станут важными элементами при прохождении рейда, поскольку без них выжить будет сложно.