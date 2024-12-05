Модели оснащены 12 ГБ и 10 ГБ памяти соответственно и стоят $249 и $219.

Intel представила новые графические процессоры Arc B580 и B570 Battlemage, которые обладают высокой производительностью по доступной цене. Arc B580 имеет 12 ГБ видеопамяти, а Arc B570 - 10 ГБ. Обе модели превосходят по скорости графический процессор RTX 4060 и в среднем на 10% быстрее.

Процессоры Arc Battlemage предназначены для игрового сегмента и обеспечивают улучшенные графические возможности. Ключевыми особенностями Arc B580 и B570 являются высокая пропускная способность, быстрый запуск и улучшенное воспроизведение графики.

К тому же, Arc Battlemage поддерживает технологию интеллектуального разгона, которая динамически регулирует тактовую частоту, чтобы достичь оптимальной производительности в зависимости от требований задачи.

Также новые процессоры Arc Battlemage поддерживают широкий диапазон игровых функций, включая аппаратную поддержку трассировки лучей, антиалиасинга и виртуальной реальности.

