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ddr22
Intel официально представила технологию XeSS2
XeSS2 обещает достичь 3,9-кратного увеличения производительности в играх.

Intel XeSS2 — это новая технология от Intel, которая предлагает улучшенную производительность и низкую задержку в играх. Технология XeSS2 разработана для генерации кадров с более высоким разрешением, что позволяет достичь более плавного геймплея. Ожидается, что XeSS2 увеличит производительность в играх на 3,9 раза.
Официальный анонс XeSS2 сопровождается демонстрацией технологии на нескольких играх. Были представлены скриншоты, где видно улучшение качества графики и разрешения. Технология XeSS2 обработала изображения, демонстрируя заметное улучшение качества визуализации. Обещается, что технология будет доступна и от сторонних разработчиков.
Основной принцип работы XeSS2 заключается в использовании искусственного интеллекта для генерации кадров с более высоким разрешением.
В настоящее время известно о нескольких играх, которые будут использовать XeSS2. Среди них WRC 10, F1 2021, Resident Evil Village, Battlefield 6 и Dying Light 2.

#intel
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