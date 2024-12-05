XeSS2 обещает достичь 3,9-кратного увеличения производительности в играх.

Intel XeSS2 — это новая технология от Intel, которая предлагает улучшенную производительность и низкую задержку в играх. Технология XeSS2 разработана для генерации кадров с более высоким разрешением, что позволяет достичь более плавного геймплея. Ожидается, что XeSS2 увеличит производительность в играх на 3,9 раза.

Официальный анонс XeSS2 сопровождается демонстрацией технологии на нескольких играх. Были представлены скриншоты, где видно улучшение качества графики и разрешения. Технология XeSS2 обработала изображения, демонстрируя заметное улучшение качества визуализации. Обещается, что технология будет доступна и от сторонних разработчиков.

Основной принцип работы XeSS2 заключается в использовании искусственного интеллекта для генерации кадров с более высоким разрешением.

В настоящее время известно о нескольких играх, которые будут использовать XeSS2. Среди них WRC 10, F1 2021, Resident Evil Village, Battlefield 6 и Dying Light 2.

