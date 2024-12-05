Оба устройства работают на процессорах Intel Lunar Lake и заменяют предыдущую модель Claw 7.

Компания MSI представила две новые модели игровых портативных компьютеров - Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+. Оба устройства работают на процессоре Intel Lunar Lake. Они являются обновленной версией предыдущей модели Claw 7, которая использовала процессоры Intel Meteor Lake.

Обе модели Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ оснащены 32 ГБ памяти LPDDR5X 8533. Они отличаются размером экрана и временем автономной работы. Модель Claw 8 AI+ имеет более крупный экран и продается по цене $899. В то время как Claw 7 AI+ имеет семидюймовый экран и стоит $799.

Они работают на базе процессора Intel Core Ultra 258V. Этот процессор является самым новым и передовым предложением от Intel.

Оба устройства имеют стильный и современный дизайн и предлагают высокую производительность.



