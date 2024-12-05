Технические эксперты Digital Foundry заявили, что разработчик уже осознал эти проблемы и работает над их решением.

В The Witcher 4, разработчики CD Projekt Red планируют исправить проблемы с заиканием, которые связаны с использованием Unreal Engine 5. В последнем эпизоде своего подкаста, технические эксперты Digital Foundry обсуждали возможность решения этих проблем и улучшения движка Unreal Engine 5. CDPR выразили свое понимание проблемы в предыдущем выступлении на Unreal Fest Prague.

Презентация студии подчеркнула, что чем больше игровой мир и чем больше актеров вовлечено в игру, тем хуже время смены кадров. Поэтому разработчики считают необходимым изменить методы обработки потоковой передачи и другие аспекты Unreal Engine 5, чтобы улучшить время смены кадров. Такие изменения могут потребовать значительного времени и усилий.



Хотя CDPR планирует решить проблемы с заиканием, не все улучшения могут быть внесены в The Witcher 4. Возможно, некоторые изменения будут реализованы позднее или в других проектах. Технические эксперты Digital Foundry заявили, что это типичная практика в индустрии игр.