Согласно докладу KiPost, прибыль производителей смартфонов пострадает, когда Qualcomm объявит о цене Snapdragon 8 Elite Gen 2.

В следующем году Qualcomm представит свой новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2, который, согласно сообщениям, будет иметь высокую цену и негативно повлияет на прибыль производителей смартфонов. Хотя конкретная цифра не была названа, руководители компании ранее намекали, что новый чипсет будет дороже предыдущей версии из-за использования собственных разработок процессоров. Это заставит производителей смартфонов переоценить свое положение и разработать новую стратегию, поскольку Snapdragon 8 Elite Gen 2 станет еще более дорогим в массовом производстве.

Чтобы снизить цену нового чипсета, Qualcomm может воспользоваться литейными цехами Samsung и TSMC, но это может повлиять на производительность. В докладе KiPost отмечается, что прибыль смартфонов пострадает в следующем году после анонса Snapdragon 8 Elite Gen 2. В отчете не упоминается конкретная цена чипсета, но учитывая, что предыдущая версия Snapdragon 8 Elite оценивалась в 240 долларов, можно ожидать, что ее преемник будет стоить дороже.