GUNNIR является партнером Intel по производству плат.

Компания GUNNIR, являющаяся партнером Intel по производству плат, анонсировала свой графический процессор Intel Arc Battlemage и раскрыла официальную дату его презентации - 4 декабря. Похоже, что GUNNIR также приготовила собственную версию графического процессора Intel Arc B580, которая может быть представлена всего через день после презентации GPU Battlemage. Тизеры, опубликованные GUNNIR на Weibo, показывают предстоящий графический процессор Intel Arc с разных сторон. Один из тизеров показывает вентилятор радиатора GUNNIR, а другой - боковой вид GPU, демонстрируя его радиатор и брендинг Intel Arc.

ASRock и Maxsun - другие партнеры Intel, также анонсировали свои пользовательские версии графических процессоров Intel Arc. ASRock представит графические процессоры Steel Legend Arc B580 и Challenger Arc B570, а Maxsun разработала версию с тремя вентиляторами.

