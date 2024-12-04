Эта карта будет иметь трехвентиляторный дизайн и, по словам компании, будет очень мощной.

Maxsun является китайским производителем компьютерного оборудования, который уже успешно продает свои графические процессоры на Amazon. Она также выпускает материнские платы, память и решения для хранения данных. Хотя Maxsun не является самым популярным производителем графических процессоров, она известна своими доступными по цене GPU. Один из их наиболее известных продуктов - это старая карта Radeon RX 580. Хотя у Intel не так много партнеров по производству графических карт, ей удалось сохранить существующих, с которыми она работала над графическими картами Arc Alchemist.

Несмотря на то, что пока мало известно о графическом процессоре Arc B580, фотография показывает, что у него будет черный кожух и трехвентиляторный дизайн. Подробности о частоте ядра и других спецификациях пока неизвестны.

