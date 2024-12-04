Maxsun является китайским производителем компьютерного оборудования, который уже успешно продает свои графические процессоры на Amazon. Она также выпускает материнские платы, память и решения для хранения данных. Хотя Maxsun не является самым популярным производителем графических процессоров, она известна своими доступными по цене GPU. Один из их наиболее известных продуктов - это старая карта Radeon RX 580.Хотя у Intel не так много партнеров по производству графических карт, ей удалось сохранить существующих, с которыми она работала над графическими картами Arc Alchemist.
Несмотря на то, что пока мало известно о графическом процессоре Arc B580, фотография показывает, что у него будет черный кожух и трехвентиляторный дизайн. Подробности о частоте ядра и других спецификациях пока неизвестны.
Maxsun является китайским производителем компьютерного оборудования, который уже успешно продает свои графические процессоры на Amazon. Она также выпускает материнские платы, память и решения для хранения данных. Хотя Maxsun не является самым популярным производителем графических процессоров, она известна своими доступными по цене GPU. Один из их наиболее известных продуктов - это старая карта Radeon RX 580.Хотя у Intel не так много партнеров по производству графических карт, ей удалось сохранить существующих, с которыми она работала над графическими картами Arc Alchemist.