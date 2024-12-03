Ранее этот режим можно было включить только через BIOS.

Компания Gigabyte внедрила возможность активации режима X3D Turbo Mode через приложение AORUS AI Snatch для ОС Windows. Ранее эта функция могла быть включена только через BIOS. Теперь пользователи могут выбирать, включать режим X3D Turbo Mode в BIOS или с помощью AORUS AI Snatch. Чтобы увидеть эффект от активации, необходимо перезагрузить систему.

В компании заявили, что предоставляют пользователям новый и понятный метод для повышения игровой производительности через программу AORUS AI Snatch. Для активации режима нужно запустить обновление GCC, чтобы обновить AORUS AI Snatch до последней версии B24.11.19.01. Затем следует перейти к значку флага в левом нижнем углу приложения и нажать на него, чтобы активировать режим X3D Turbo Mode. Всплывающее окно с запросом подтверждения нужно принять, нажав «OK». После этого система автоматически перезагрузится для активации функции.

Режим X3D Turbo Mode является новой функцией, предоставляемой Gigabyte, и позволяет увеличить игровую производительность. Он доступен в их материнских платах. Включение этого режима может быть полезно для геймеров, желающих повысить производительность своей системы для более плавного запуска игр и обработки графики. Теперь пользователи Gigabyte имеют возможность выбирать, каким способом активировать режим X3D Turbo Mode - либо через BIOS, либо через приложение AORUS AI Snatch для ОС Windows.



