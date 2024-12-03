Процессор имеет 10 ядер и протестирован в Geekbench с дискретным графическим процессором (GPU) RTX 4050, а также без него.

Новый 10-ядерный процессор Intel Core 7 240H был замеченв Geekbench. Этот процессор демонстрирует впечатляющую одноядерную и многоядерную производительность и превосходит более мощный процессор Core 7 250H по количеству ядер. Он был протестирован с дискретным графическим процессором (GPU) и без него.

Источник утечки спецификаций, связанных с этим мобильным чипом, демонстрирует, что компания все еще работает над процессорами 14-го поколения, включая новую бюджетную линейку.

Эта линейка будет иметь аналогичную конфигурацию именования чипам Arrow Lake, с названиями вроде "Core 5/7/9 200H", но без слова "Ultra". Одним из этих новых чипов является бюджетный 10-ядерный процессор Core 7 240H.

Этот процессор был замечен в составе игрового ноутбука Acer Nitro ANV15-52, который также оснащен дискретным графическим процессором RTX 4050.

