Это решение было принято с целью устранения негативного влияния нереалистичных стандартов красоты на самооценку подростков

TikTok принял решение ограничить использование фильтров красоты для пользователей младше 18 лет, заботясь о защите их психического здоровья и предотвращении негативного воздействия нереалистичных стандартов красоты на самооценку. Это изменение стало реакцией на новое законодательство, требующее от технологических компаний активизировать защиту молодежи от потенциально вредного контента.

Запрет на фильтры красоты для несовершеннолетних пользователей планируется ввести в Великобритании и странах Европейского союза после вступления в силу закона об онлайн-безопасности в октябре 2024 года. Закон направлен на защиту пользователей от вредоносного контента и устранение негативных последствий нереалистичных стандартов красоты, обязывая компании принимать активные меры для предотвращения этих рисков.

Борьба с негативным воздействием соцсетей на молодежь становится важной задачей не только для государственных органов, но и для самих разработчиков платформ. Запрещение фильтров красоты для несовершеннолетних — это первый шаг TikTok в данном направлении. Компания намерена продолжить работу над созданием безопасной и здоровой среды для юных пользователей, контролируя доступный контент и функции, чтобы минимизировать негативные последствия для их сознания и самооценки.