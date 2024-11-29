Несмотря на некоторые изменения в линейке iPhone 16, это не смогло повлиять на общую популярность устройства.

Мировые продажи iPhone замедляются, хотя общий объем поставок смартфонов увеличивается. Изменения в дизайне и характеристиках последней модели iPhone 16 оказались недостаточными для существенного роста продаж. Многие пользователи предпочитают приобретать новейшие смартфоны, но не всегда выбирают именно iPhone. Одной из причин может быть недостаточный эффект от Apple Intelligence, представленного компанией Apple. В то же время китайский рынок смартфонов продолжает демонстрировать устойчивый рост.

По данным IDC, в 2024 году поставки iPhone показали незначительный прирост, в то время как мировой рынок смартфонов увеличился на 6,2% — до 1,24 миллиарда проданных устройств. Ожидается, что обновление iOS 18.2 принесет поддержку ChatGPT в Siri, а также добавит функции Image Playground и Genmoji. Однако реакция публики на эти изменения пока остается неясной.