Он содержит больше VRAM, чем его предшественник Intel Arc A580, который дебютировал по цене $180.

Новый графический процессор Intel Arc Battlemage B580 Limited Edition появился в продаже по цене около $250, предлагая пользователям увеличенный объем памяти VRAM по сравнению с предыдущими моделями, такими как Arc A580. Цена на эту модель колеблется в пределах от $246 до $260, в среднем составляя примерно $250.

Arc Battlemage B580 нацелен на бюджетный сегмент и уже успел получить положительные отзывы. Ожидается, что он столкнется с серьезной конкуренцией со стороны более доступных решений на рынке, включая своего предшественника Arc A580, который вышел с начальной ценой всего в $180. Тем не менее, его цена сопоставима с другой моделью Intel — Arc A750.

Название "Limited Edition" может свидетельствовать о том, что этот графический процессор пользуется особым спросом. Изначально эта модель была разработана для привлечения новых покупателей.

Intel Arc Battlemage B580 доступен через различные торговые сети, и уже появились первые предложения о его продаже.