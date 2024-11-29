Компания Samsung готовится к презентации серии S, и Galaxy S25 Ultra, похоже, привлекает к себе повышенное внимание.

Samsung готовит к запуску серию Galaxy S25, и особенно много внимания приковано к модели Galaxy S25 Ultra. После недавнего видео, демонстрирующего дизайн телефона, появились новые утечки, раскрывающие подробности о грядущем устройстве и новом интерфейсе One UI 7.

Пользователь u/GamingMK опубликовал изображения нижней части Galaxy S25 Ultra, предположительно основанные на ролике от Android Authority. Эти снимки позволяют внимательнее изучить дизайн и некоторые технические особенности новинки.

Утечки показывают, что Galaxy S25 Ultra выполнен в современном и элегантном стиле. На нижней половине устройства заметны тонкие рамки и отсутствие физической кнопки «домой», что указывает на использование встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Это соответствует последним тенденциям в индустрии смартфонов. Экран ожидается с высоким разрешением и точной передачей цвета.

Кроме того, на снимках виден новый интерфейс One UI 7, который будет установлен на Galaxy S25 Ultra. Интерфейс обещает принести улучшения и новые функции. Первое, что сразу заметно, — измененный дизайн и расположение элементов. Новая версия One UI должна стать еще более удобной и интуитивной для пользователей.

Хотя официальная презентация Galaxy S25 Ultra еще впереди, изображения помогают лучше представить его внешний вид и ожидаемые функции.