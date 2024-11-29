В следующем году игра получит многопользовательский кросс-плейер для всех платформ, а также будет добавлены двенадцать новых подклассов и фоторежим.

Larian Studios поделилась планами на будущее развитие Baldur's Gate 3. Одно из главных нововведений – появление многопользовательского кросс-плея между всеми платформами, который сделает совместную игру ещё удобнее. Также в игре появятся 12 новых подклассов, каждый со своими уникальными способностями, и фоторежим. Фоторежим даст возможность запечатлеть самые запоминающиеся моменты игры, создавая потрясающие снимки. Чтобы воспользоваться кросс-игрой, потребуется создать аккаунт Larian.

Самым интересным дополнением станут 12 новых подклассов, которые существенно расширят игровые механики. Каждый основной класс получит свой уникальный подкласс. Например, у бардов появится "Колледж Гламура", который позволяет одновременно исцелять союзников и контролировать врагов. Заклинание "Мантия вдохновения" подарит союзникам дополнительные очки здоровья, а нападающие противники окажутся под чарами. Остальные подклассы тоже получат свои уникальные способности, включая управление противниками и усиление атак.