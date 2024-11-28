Китайская компания Tencent вместе с Intel разрабатывает новое игровое портативное устройство под названием "3D One". Главной особенностью этого устройства будет наличие 3D-визуального интерфейса, что является инновацией в мире портативных устройств. Устройство будет оснащено процессором Intel Lunar Lake, который обеспечит высокую производительность и возможности для игровых приложений.
Рынок портативных устройств активно развивается, однако до сих пор не было значительных инноваций в физических аспектах этих устройств.
Портативный компьютер "3D One" будет обладать самыми современными техническими характеристиками. Устройство будет оснащено дисплеем Intel Lunar Lake с диагональю 11 дюймов, что позволит пользователям наслаждаться игровым процессом с высокой четкостью и качеством изображения.
Пока нет подробной информации о других характеристиках "3D One", но можно ожидать, что устройство будет обладать мощной аппаратной начинкой и поддержкой передовых технологий.