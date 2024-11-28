Предполагается, что дискретные GPU Intel Battlemage будут представлены в ближайшие несколько недель.

Графический процессор Intel Arc B580 Battlemage был замечен на платформе Geekbench, раскрывая некоторые спецификации этого нового GPU. Он будет иметь 20 ядер архитектуры Xe2, 12 ГБ видеопамяти и максимальную тактовую частоту 2,85 ГГц. Согласно некоторым данным, у Intel остается всего несколько недель до представления дискретных GPU Intel Battlemage и утечки информации о модели Arc B580 свидетельствуют о скором выпуске.

На Geekbench были опубликованы результаты тестирования графического процессора Intel Arc B580. Отмечается, что этот GPU был протестирован с использованием процессора Intel Core Ultra 9 285K и материнской платы Gigabyte Z890 AORUS Master. Результаты теста по стандарту OpenCL составили 78743 балла, хотя для более полной и точной оценки производительности требуется проведение дополнительных бенчмарков. Важно отметить, что OpenCL является устаревшим API, а Battlemage настраивается для работы с более современными интерфейсами программирования.

Несмотря на то, что Intel пока не делает официальных заявлений о графических процессорах Battlemage, она, вероятно, готовится к представлению некоторых из них в ближайшие месяцы. Пользователи ждут, что компания представит несколько моделей в линейке Battlemage, но точная информация о них пока неизвестна.