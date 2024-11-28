Компания Qualcomm теперь рассматривает возможность приобретения некоторых подразделений.

Компания Qualcomm охладела от идеи приобретения Intel из-за финансовых и нормативных препятствий, которые могут возникнуть в процессе сделки. В последнее время появилась информация о возможном объединении Intel и Qualcomm, но стало известно, что эти переговоры были приостановлены из-за проблем с общим приобретением.

Слухи о возможном сотрудничестве Qualcomm и Intel появились в Интернете после того, как Intel сообщила о неудовлетворительной производительности и экономическом положении компании. Несколько компаний, включая ARM и Qualcomm, проявляли интерес к покупке Intel, но Qualcomm казалась более заинтересованной. Генеральный директор Qualcomm подтвердил, что ведутся переговоры о сделке. Однако Bloomberg сообщает о том, что Qualcomm свернула эти переговоры из-за проблем с общим приобретением.

Одной из основных проблем, связанных с возможным приобретением Intel, является долг компании. По слухам, долг Intel составляет около 50 миллиардов долларов, что почти в два раза меньше, чем долг Qualcomm. Это может оказаться значительным финансовым бременем для Qualcomm и стать причиной отказа от сделки.