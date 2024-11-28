Это происходит в контексте всё более агрессивной политики регулирующих органов по всему миру в отношении компаний, нарушающих антимонопольное законодательство.

Антимонопольные органы Бразилии настаивают на изменениях в ограничениях App Store, связанных с использованием сторонних платежных систем. Компания должна выполнить предписание в течение 20 дней, в противном случае она будет обязана платить штрафы в размере 43 000 долларов в день.

Это не первый раз, когда Apple сталкивается с антимонопольными обвинениями. Европейский союз также преследует компанию за антиконкурентную политику в App Store. Тем временем, Google сталкивается с давлением Минюста США в связи с нарушением антимонопольного законодательства.



В свете активной борьбы антимонопольных органов за здоровую конкуренцию, компании по всему миру встают перед выбором - либо изменить свою политику, либо противостоять юридическим последствиям. Это создает значительное давление на крупные технологические компании, такие как Apple.