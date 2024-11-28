Шведская студия разработчиков игр Section 9 Interactive объявила о заключении издательского партнерства с Epic Games для создания новой игры.

Шведская студия Section 9 Interactive объявила о заключении издательского партнерства с Epic Games для разработки новой игры. Section 9 Interactive является сравнительно новой игровой студией, но состоит из опытных ветеранов индустрии, которые ранее работали над такими проектами, как Little Nightmares и LittleBigPlanet PS Vita. Они сейчас активно разрабатывают новый научно-фантастический приключенческий экшен, который будет доступен на ПК и консолях текущего поколения.

Студия работает над игрой на движке Unreal Engine 5, и на их сайте уже опубликованы некоторые концептуальные изображения игры. Они отмечают, что эти изображения представляют собой пре-альфа-версию и не отражают окончательного качества игры. В настоящее время Section 9 Interactive активно ищет художников по окружению, 3D-художников и дизайнеров уровней для участия в проекте.



Они также поделились этой новостью в социальных сетях и выразили свою благодарность Epic Games за поддержку и возможность воплотить свои творческие идеи в реальность.