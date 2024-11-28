Команда Revolution подтвердила, что разработка мода закончена на 95%, и сейчас идут финальные тесты.

Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition является неофициальным ремастером классической игры Grand Theft Auto: Vice City от Rockstar Games. Модификация разрабатывается командой Revolution Team и предлагает улучшенную графику, новые текстуры, освещение и другие визуальные эффекты, чтобы привести игру к современным стандартам.

В новом трейлере, выпущенном командой, показаны основные моменты игры и демонстрируется, как ландшафт и персонажи выглядят с использованием улучшенных графических настроек. Разработчики отмечают, что в трейлере отсутствует освещение интерьеров, которое будет добавлено в окончательную версию игры.

Revolution Team также сообщила, что разработка модификации находится на последних этапах и находится в финальной стадии тестирования. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, команда Revolution Team обещает выпустить мод Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition до конца года.