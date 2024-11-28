Анализ патча, представленный Digital Foundry, показал, что он значительно улучшает Performance Mode, добавляя функции трассировки лучей, ранее доступные только в режиме Quality Mode на стандартной модели PS5.

Недавний анализ патча Callisto Protocol для PS5 Pro подтверждает, что он значительно улучшает графику и производительность игры, а также вводит режим с разрешением 8K. Аналитики Digital Foundry провели собственное исследование и отметили, что патч значительно улучшает режим Performance Mode, добавляя функции трассировки лучей, которые ранее были доступны только в режиме Quality Mode на базовой модели PS5. При этом, патч поддерживает стабильную частоту кадров 60 FPS.

Чтобы достичь такого улучшения, разработчики понизили разрешение игры. На PS5 Pro разрешение составляет 1440p и 1296p в некоторых областях, где оно выше, в сравнении с базовой моделью. Тем не менее, это компромисс, который позволяет сохранить высокую частоту кадров.