Несмотря на то, что конкретные цифры не были опубликованы, игра имеет огромное количество игроков, игровых часов и матчей.

Компания Activision и студия Treyarch заявили, что Call of Duty: Black Ops 6 стала самой большой частью франшизы в истории игры. Они учитывали общее количество игроков, количество сыгранных часов и количество матчей. Хотя точные цифры не были опубликованы, они, безусловно, огромные. Это неудивительно, учитывая успешный старт игры в первую неделю выпуска. А Black Ops 6 также установила новые рекорды по интернет-трафику в Великобритании, по количеству игроков на Xbox в США и увеличила расходы на игры в США на 10%.

Один из обзоров игры, написанный Каем Тацумото, получил положительные отзывы от Wccftech. Он отмечает, что Treyarch снова встала у руля разработки и создала одну из самых совершенных игр Call of Duty за последние годы. Кампания, мультиплеер и зомби режимы выполнены на высоком уровне. Несмотря на то, что сюжет игры не соответствует заявленному шпионскому триллеру, онлайновый пакет хорошо дополняет игру.