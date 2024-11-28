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ddr22
Activision заявила, что Call of Duty: Black Ops 6 является самой большой частью в истории франшизы
Несмотря на то, что конкретные цифры не были опубликованы, игра имеет огромное количество игроков, игровых часов и матчей.

Компания Activision и студия Treyarch заявили, что Call of Duty: Black Ops 6 стала самой большой частью франшизы в истории игры. Они учитывали общее количество игроков, количество сыгранных часов и количество матчей. Хотя точные цифры не были опубликованы, они, безусловно, огромные. Это неудивительно, учитывая успешный старт игры в первую неделю выпуска. А Black Ops 6 также установила новые рекорды по интернет-трафику в Великобритании, по количеству игроков на Xbox в США и увеличила расходы на игры в США на 10%.
Один из обзоров игры, написанный Каем Тацумото, получил положительные отзывы от Wccftech. Он отмечает, что Treyarch снова встала у руля разработки и создала одну из самых совершенных игр Call of Duty за последние годы. Кампания, мультиплеер и зомби режимы выполнены на высоком уровне. Несмотря на то, что сюжет игры не соответствует заявленному шпионскому триллеру, онлайновый пакет хорошо дополняет игру.

#call of duty: black ops 6
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