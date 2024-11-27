RTX 5090D в отличие от предыдущей модели RTX 4090D, не имеет изменений ядра.

NVIDIA GeForce RTX 5090 и китайская модель RTX 5090D имеют одинаковые конфигурации и тактовые частоты GPU. Вариант RTX 5090D будет разработан в соответствии с правилами экспорта в США. Подобно модели RTX 4090D, которая была выпущена для китайского игрового сегмента, RTX 5090D сохранит ту же конфигурацию ядра, что и модель без обозначения "D".

Модель RTX 4090D была выпущена спешно после запрета на экспорт модели RTX 4090 из-за ее высокого показателя TPP. NVIDIA просто урезала характеристики RTX 4090 вместо того, чтобы искать альтернативные способы снижения этого показателя. Таким образом, модель RTX 4090D была адаптирована для китайского рынка.

Слухи утверждают, что RTX 5090D также будет иметь ограниченный рейтинг TPP, чтобы соответствовать требованиям китайских регуляторов. Это означает, что RTX 5090D будет предлагать сходные характеристики с мировым вариантом RTX 5090, но с ограниченным потреблением энергии, чтобы соответствовать правилам в Китае.

Информации о конкретных характеристиках RTX 5090 и RTX 5090D пока недостаточно, и это только предположения на основе утечек материалов для коробки и слухов. Ожидается, что NVIDIA представит более подробные характеристики и официальные детали о новых видеокартах в ближайшем будущем.