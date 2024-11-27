Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, выпущенные Qualcomm для ноутбуков на базе ARM, пока не имеют большой доли рынка.

Qualcomm представила новые чипсеты Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые ориентированы на рынок ноутбуков на базе ARM. Однако, несмотря на ожидаемый рост этой категории, последние статистические данные показывают, что ноутбуки на этих чипсетах не смогли добиться большого успеха. С момента их представления было поставлено всего 720 000 устройств, что составляет менее 1% рынка ноутбуков. Это не значит, что остальные компьютеры с искусственным интеллектом не смогут достичь успеха.

Qualcomm может увеличить поставки и завоевать большую долю рынка, предлагая более доступные решения. Кроме того, появление большего числа конкурентов в этой области также может способствовать росту.

Тем не менее, ожидается, что рынок ноутбуков с искусственным интеллектом будет расти. Прогнозируется, что к 2025 году объем продаж таких ноутбуков вырастет на 533,5%. В этом контексте ноутбуки на базе Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus не являются частью такого роста, судя по последним статистическим данным, которые поделилось издание TechRadar Pro, ссылаясь на Canalys.