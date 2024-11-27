Студия, ранее известная как Humanoid Studios, была закрыта из-за недостатка финансирования.

Канадская компания-разработчик игр Humanoid Origin, ранее известная как Humanoid Studios, была закрыта из-за недостатка финансирования. Согласно сообщению, опубликованному на странице игры в LinkedIn, студия не смогла продолжать работу из-за нехватки финансирования, несмотря на попытки оградить себя от проблем в индустрии. Они выразили сожаление по поводу невозможности завершить работу над своей новой научно-фантастической вселенной, но подчеркнули готовность поддержать свою команду в поиске новой работы.

Закрытие студии Humanoid Origin подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются многие разработчики игр в современной индустрии. Недостаток финансирования может стать серьезным препятствием для продолжения работы над проектами, и даже успешным командам также предстоит сталкиваться с этим риском.