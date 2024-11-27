ASRock заявляет, что драйвер Intel Platform Power Management улучшает производительность процессора Core Ultra 200S на материнских платах Z890.

Компания ASRock заявила, что ее материнские платы Z890 теперь поддерживают драйвер Intel Platform Power Management (Intel PPM), который улучшает производительность процессора Core Ultra 200S, особенно в играх. Благодаря этому драйверу, частота и напряжение процессоров Intel Core Ultra 200S могут динамически регулироваться для повышения эффективности и производительности. ASRock утверждает, что производительность может увеличиться до 13,23% благодаря Intel PPM на материнских платах Z890 с процессорами Core Ultra 200S.

После выпуска процессоров Core Ultra 200S компания Intel, производители материнских плат начали регулярно выпускать новые обновления BIOS для оптимизации работы этих процессоров. Один из последних драйверов, выпущенных ASRock, - это Intel PPM, предназначенный для автоматической оптимизации чипов Arrow Lake, которые входят в состав Core Ultra 200S. Это обновление предназначено для пользователей, использующих операционную систему Windows 11.

ASRock рекомендует владельцам материнских плат Z890 загрузить драйвер Intel PPM версии 1007.20240913 с официальной страницы поддержки компании.

