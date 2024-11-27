Студия разработчиков игры Hitman, IO Interactive, решила разорвать сотрудничество с бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором после того, как он был признан виновным в нападении на женщину и ее изнасиловании.

Разработчик игры Hitman, компания IO Interactive, приняла решение разорвать отношения с ирландским бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором МакГрегором. Это решение было принято в связи с признанием МакГрегора виновным в нападении на женщину и изнасиловании в декабре 2018 года Высоким судом Ирландии на прошлой неделе. Разрыв отношений произошел вскоре после подтверждения сотрудничества между IO Interactive и МакГрегором, в рамках которого он должен был стать персонажем в игре Hitman под названием «The Disruptor».

В игре была доступна миссия с участием МакГрегора и также был выпущен DLC-пакет, предлагающий новый контракт с персонажем «The Disruptor» и новую косметику. После вынесения решения суда компания IO Interactive приняла решение удалить из игры весь контент, связанный с МакГрегором. Официальное заявление об этом было опубликовано на странице компании в социальных сетях. В заявлении они говорят, что в свете последнего решения суда они прекратят сотрудничество со спортсменом немедленно, так как серьезно относятся к этому вопросу и не могут игнорировать его последствия. IO Interactive начнет удаление контента с участием МакГрегора сегодня.