Дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred будет предоставлять владельцам эксклюзивный контент во время следующего сезона.

Начало сезона в Diablo IV является новой точкой отсчета и разработчики хотели запустить расширение вместе с началом сезона, чтобы игроки могли получить нового персонажа - Духорожденного.

Однако, менеджер Blizzard Род Фергюссон подчеркнул, что Diablo IV: Vessel of Hatred - не просто мелкое дополнение, а продолжение разработки игры со специальными функциями для обладателей расширения. В процессе разработки второй главы Diablo IV, владельцы Diablo IV: Vessel of Hatred будут получать доступ к уникальным возможностям и предметам, которые будут частью их владения. Это позволит игрокам иметь более глубокий и индивидуальный опыт игры.



Blizzard также подтвердил, что они продолжат работу над этими эксклюзивными функциями и контентом, чтобы удовлетворить своих пользователей и предоставить им дополнительные возможности для исследования мира Diablo IV.