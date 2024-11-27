Новые AirPods Max несут в себе изменение в порте зарядки, но сохраняют те же внутренние компоненты и предлагают новые цвета.

Последние AirPods Max от Apple оказались всего лишь обновленной версией предыдущей модели, сохраняя внутренние компоненты и добавив порт USB-C. Ожидалось, что компания представит какие-то значимые обновления для своих премиальных беспроводных наушников, но похоже, что планов на это нет. Это означает, что текущая модель AirPods Max, скорее всего, останется частью линейки Apple еще несколько лет.

Одной из причин, по которой Apple не планирует выпускать новую версию AirPods Max, может быть их высокая цена. Быть доступными только для определенной аудитории ограничивает их популярность и не дает достаточного стимула для обновлений. Продажи AirPods Max оказались недостаточно высокими, чтобы Apple почувствовала необходимость в новой модели.



Различные источники, включая рассылку Марка Гурмана "Power On" и MacRumors, раскрыли информацию о планах Apple на обновление AirPods Max. Блумберг также подтвердил, что компания не планирует выпускать новую модель в ближайшем будущем.