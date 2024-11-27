Это решение было принято после того, как NVIDIA и Samsung подтвердили готовность к использованию нового поколения памяти GDDR7.

Компания NVIDIA выбрала память GDDR7 от Samsung для использования в своей грядущей игровой линейке GeForce RTX 50 "Blackwell". Это решение является огромной победой для Samsung, так как компания столкнулась с трудностями в предыдущих попытках внедрения своих решений HBM, ориентированных на искусственный интеллект.

Samsung вошла в тройку производителей, разработавших память GDDR7, вместе с SK Hynix и Micron. В прошлом NVIDIA использовала память от Micron в своих графических процессорах RTX 40 и RTX 30, но для GDDR7 они вернулись к Samsung. Память GDDR7 от Samsung обладает объемом 24 Гб и скоростью передачи данных 42,5 Гбит/с.