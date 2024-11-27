Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будут использовать чипы памяти GDDR7 от Samsung
Это решение было принято после того, как NVIDIA и Samsung подтвердили готовность к использованию нового поколения памяти GDDR7.

Компания NVIDIA выбрала память GDDR7 от Samsung для использования в своей грядущей игровой линейке GeForce RTX 50 "Blackwell". Это решение является огромной победой для Samsung, так как компания столкнулась с трудностями в предыдущих попытках внедрения своих решений HBM, ориентированных на искусственный интеллект.
Samsung вошла в тройку производителей, разработавших память GDDR7, вместе с SK Hynix и Micron. В прошлом NVIDIA использовала память от Micron в своих графических процессорах RTX 40 и RTX 30, но для GDDR7 они вернулись к Samsung. Память GDDR7 от Samsung обладает объемом 24 Гб и скоростью передачи данных 42,5 Гбит/с.

#nvidia geforce rtx 50
+
Написать комментарий (0)
Материнские платы MSI Z890 оснастили усиленными алюминиевыми слотами PCIe для новых видеокарт
Инсайдер назвал предполагаемые цены первых видеокарт GeForce RTX 50
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 могут оказаться даже более прожорливыми, чем предполагалось ранее
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
53
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
14
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
26
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
1
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
1
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Российская армия получила новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
+
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Украинские офицеры и чиновники жалуются на объем и качество мобилизационной кампании
1
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
2
Reuters: После изучения обломков "Орешника" стало понятно, что ранее такой тип ракет не применялся
+
Российские подразделения начали операцию по полному освобождению населённого пункта Жёлтое
+
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
61
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
129
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
50
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
5
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
44
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
5
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
4
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2

Сейчас обсуждают

Сергей Лебедев
07:06
Похоже на подготовку к релизу очередной части "День независимости"
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
Roditch
07:05
А до релиза разрабы обещали фотореализм на Unreal Engine 5. Но обещать, не значит жениться. Короче несите денежки, а игру мы потом доделаем. Когда-нибудь... Может быть...
Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl обещают исправить ошибки в следующем обновлении
Станислав Королёв
07:04
Она и так для кого то последняя версия которую может тянуть ПК.
Всё больше пользователей Windows 10 жалуется на полноэкранную рекламу Windows 11
Roditch
06:54
Просто игра кривая. Обещали чуть ли не новый Crysis на Unreal Engine 5, а получили вот это...
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
ИСКАНДЕР
06:50
За красными линиями сюда, не благодари! ))
Минобороны РФ готовится к ответу ВСУ за удары по Курской области ракетами ATACMS
ИСКАНДЕР
06:46
Новая метла сметёт остатки укропских пропогандонов! И те, как тараканы, побегут щемиться по углам! Кстати, ни разу не видел, что бы тараканы выживали в горящем доме! )))
Минобороны РФ готовится к ответу ВСУ за удары по Курской области ракетами ATACMS
ebatorуа
06:34
он и без пилота может быть.Будет колоть и косить,всё что шевелится.
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
Сергей Анатолич
06:32
А у нас в Московской области после 70 лет работы закрылся. Вот такая хрестоматия.
Во Владимирской области после 15 лет простоя запустили молочный завод
Роман Самодуренко
06:23
мда... мамкин бизнесмен... )))
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
Александра Жиглов
06:20
Что будет, в щи нассыш.
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем