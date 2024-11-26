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ddr22
Обнаружены 96- и 16-ядерные процессоры AMD Threadripper Shimada Peak на базе архитектуры Zen 5
По данным из интернет-магазина NBD.ltd, эти процессоры предлагаются в двух конфигурациях: с 96 и 16 ядрами.

В магазине NBD.ltd были обнаружены процессоры AMD Threadripper «Shimada Peak» на базе архитектуры Zen 5, которые доступны в 96-ядерной и 16-ядерной конфигурациях. AMD пока не представила официальной информации об этих процессорах, хотя они уже выпустили другие модели для соответствующих платформ. Некоторые из этих моделей включают основные настольные процессоры Granite Ridge Ryzen 9000, мобильные процессоры AMD Strix Point и серию EPYC.
Ожидается, что процессоры AMD Threadripper «Shimada Peak» будут совместимы с сокетом SP6 и скоро поступят в продажу. Пока немного известно о спецификациях и официальной дате запуска этих процессоров. Это уже вторая информация о утечке, связанная с серией Threadripper на базе Zen 5, которая также известна как «Shimada Peak».
В предыдущей утечке был замечен 96-ядерный флагманский процессор Threadripper 9000 в декларации о поставках NBD в конце августа. Недавняя утечка добавляет еще одну модель с 16 ядрами.
Процессоры Zen 5 ожидаются с большим интересом, так как их предыдущие версии получили положительные отзывы за свою производительность и функциональность.

#threadripper
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